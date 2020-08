La police diffuse le portrait-robot de l'homme suspecté du viol d'une joggeuse à Carqueiranne

Après le viol d'une jeune femme, le 12 août dernier, sur la piste cyclable de Carqueiranne (Var), la Police nationale diffuse un portrait-robot du suspect : il s'agit d'un homme de 25/30 ans à l'allure sportive. Le commissariat de Hyères attend de nouveaux témoignages.

Les faits remontent au mercredi 12 août. Vers 21 heures, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui faisait son jogging sur la piste cyclable de Carqueiranne, a été agressée et violée à hauteur du chemin de la Colle Noire. Le suspect est un homme de type méditerranéen, cheveux bruns courts, âgé de 25 à 30 ans. À l'allure sportive, il mesurerait plus d'1,80 m. L'homme était habillé comme un joggeur : t-shirt blanc, short mi-long bleu et orange et de baskets.

Quinze jours après les faits, et après avoir lancé un appel à témoins, la police diffuse donc un portrait-robot de l'individu. Si vous pensez pouvoir aider la police de Hyères, vous pouvez contacter les numéros suivants : 04.94.00.73.30 ou 04.94.00.73.44.

Les enquêteurs attendent de nouveaux témoignages après la diffusion du portrait-robot - Police nationale