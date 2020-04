La police du Calvados alerte sur des faux contrôles d'attestation

Attention aux faux contrôles d'attestation dérogatoire. A Deauville dans le Calvados, une plainte a été déposée. Un homme s'est fait contrôlé par deux faux policiers à qui il a remis 135 euros. La police appelle à la plus grande vigilance.

Les policiers qui contrôlent les attestations sont soit en tenue, comme ici à Mondeville près de Caen, soit en civil mais doivent porter un brassard et présenter leur carte professionnelle.

L'affaire remonte au 27 mars dernier. Un homme se fait contrôler dans la rue à Deauville. Il pense avoir affaire à deux policiers en civil. Tous deux portent des brassards police et lui demandent son attestation. Ils relèvent une infraction supposée et lui demandent de s'acquitter de la somme de 135 euros. La victime a l'argent sur elle et paye en liquide. Mais après quelques jours de réflexion, cette dernière est finalement venue porter plainte au commissariat.

Ne jamais payer l'amende immédiatement

"Il s'agit a priori d'un acte isolé, confie Max Saint-Jean, commandant divisionnaire de Deauville, car nous n'avons pas eu d'autres plaintes pour l'instant, mais cela suffit à nous amener à informer la population". Il rappelle que les règles sont très claires en matière de contrôle des attestations. "Les policiers peuvent être en civil, mais ils doivent absolument porter un brassard, présenter leur carte professionnelle et annoncer le service dont ils dépendent". Mais surtout il ne faut en aucun cas payer immédiatement l'amende. "Soit elle est établie sur une tablette et un PV électronique vous sera envoyé, soit le policier le rédigera et vous recevrez une version papier".

Les deux faux policiers, deux hommes âgés d'une trentaine d'années, sont activement recherchés.