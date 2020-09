La police du Cher dénonce ses conditions de travail et en appelle aux députés

Ce lundi soir, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FSMI FO, David Auroi, était reçu par les trois députés du Cher, François Cormier-Bouligeon, Nadia Essayan et Loïc Kervran. "Ils avaient déjà saisi notre administration et notre ministre de tutelle, sans recevoir de réponse à notre demande", explique le délégué syndical. "Ils nous ont apporté leur soutien, sont très sensibles à la sécurité de nos concitoyens dans le Cher, et vont ressaisir à nouveau notre ministre Gérald Darmanin."

"Une perte d'effectifs au fil des années, couplée à des missions supplémentaires qui s'accumulent"

Et le syndicat espère que la persévérance va payer. David Auroi liste les nombreux dysfonctionnements qui touchent la police du Cher : "une perte d'effectifs au fil des années, couplée à des missions supplémentaires qui s'accumulent." L'escorte pénitentiaire et la garde d'hôpital par exemple, "qui dans les autres départements sont dévolus aux services pénitentiaires. On fait aussi beaucoup de reconduites aux frontières également, des opérations coup-de-poing sur le trafic de stupéfiants, qui mobilisent énormément de monde. En plus de cela, les procédures n'ont jamais été compliquées, donc nous prenons énormément de retard sur le traitement des enquêtes."

Jusqu'à six heures pour déposer plainte

"Tout cela fait partie de notre travail, mais ça vient en plus de nos missions, et nous ne sommes pas assez nombreux. En plus de cela, les procédures n'ont jamais été compliquées, donc nous prenons énormément de retard sur le traitement des enquêtes." Le secrétaire départemental évoque aussi les délais de dépôt de plainte : les victimes peuvent patienter quatre à six heures avant d'être reçus. "C'est intenable", explique David Auroi. En ce moment, 13 policiers du Cher sont en arrêt maladie. Il y a quelques semaines, l'un d'eux s'est suicidé.