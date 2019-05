La police du Havre lance une cellule pour lutter contre les rodéos urbains

Le Havre - France

En scooter ou en moto, les rodéos représentent un fléau aux yeux d'une grande partie de la population. Une nuisance et un danger contre lesquelles le police havraise entend lutter. Ainsi, une celulle dédiée vient de voir le jour : 5 agents ont été nommés pour lutter, au moins jusqu'en septembre, contre les rodéos urbains.

L'an dernier, une Loi avait été adoptée par l'Assemblée nationale pour combattre plus efficacement ces courses sauvages et motorisés. Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.