La police du Rhône lance un appel à témoins pour une ado qui aurait été vue sur le secteur de Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu, France

La jeune Alannah a disparu le 20 mars dernier. Elle a été vue pour la dernière fois à Saint-Priest, dans le Rhône. Une disparition qualifiée d'inquiétante pour la police nationale qui a décidé de lancer un appel à témoins. La jeune femme de 19 ans souffre de retard mental.

Elle se trouverait dans le secteur de Bourgoin-Jallieu. Selon ses proches, elle aurait été vue à plusieurs reprises ces derniers jours en centre-ville de Bourgoin-Jallieu.

Alannah est de corpulence normale et mesure 1,53 mètre. Elle a les cheveux noirs, mi-longs et frisés. Le jour de sa disparition, elle portait un tee-shirt gris chiné, un jean gris-beige et des baskets Airmax noires et roses.

Toute personne susceptible d'avoir des éléments la concernant est invitée à joindre le commissariat de Saint-Priest au 04.78.20.20.60 ou au 04.78.78.40.40 le soir et le week-end.