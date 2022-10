L'homme retranché dans le centre-ville de Pau interpellé et placé en garde à vue

Beaucoup d'agitation ce mardi 25 octobre au soir près de la place Gramont, en plein centre-ville de Pau. Un homme de 58 ans s'est retranché dans un appartement de la rue Bordenave d'Abère. Le forcené menaçait de mettre le feu à l'appartement ainsi qu'à tout l'immeuble.

Il s'agit en fait d'une affaire de violences conjugales qui a dégénéré, sur fond d'alcool. Les forces de police ont été alertées à l'origine par une femme, l'ex-compagne de l'homme retranché. Celui-ci s'est présenté chez elle en proférant des menaces de mort, avant de laisser entendre qu'il pouvait mettre le feu. Cet homme était déjà connu de la justice, et il était potentielle armé.

Tout le quartier confiné, une intervention sans violence

Les autorités comprennent qu'il s'agit d'une menace réelle, et parviennent à mettre en place un dispositif de sécurité : la femme a été mise à l'abri, ainsi que les habitants de l'immeuble. Ils ont dû tous évacuer, et les riverains de la rue Bordenave d'Abère ont été confinés chez eux. La rue ainsi que le secteur autour ont été totalement bouclés. En tout, 25 hommes ont été mobilisés sur l'opération : la police nationale et municipale, les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques dans un premier temps, et les équipes du RAID de Bordeaux et Toulouse, arrivées sur place dans la soirée.

Ces équipes ont tenté d'entamer des négociations détaillent les autorités, mais le forcené ne répondait ni au téléphone, ni aux interpellations de vive voix. Le feu vert a donc été donné vers minuit et demi pour rentrer à l'intérieur de l'appartement. La porte a été défoncée par les forces de l'ordre, et l'homme s'est à ce moment-là rendu de lui-même, sans violence. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Des disputes fréquentes selon les voisins

Les voisins de l'immeuble de la rue Bordenave d'Abère, en attendant de pouvoir rentrer chez eux © Radio France - Marion Aquilina

"Je ne connais pas très bien les voisins, mais il y avait des disputes" raconte Karim, un voisin de la rue Bordenave d'Abère. "Depuis un mois que je suis installé là, je les entends souvent. Aujourd'hui, ça a commencé dès ce matin, ils se sont embrouillés violemment, je pense que l'alcool a dû jouer dans tout ça". Un autre voisin indique avoir déjà eu affaire à lui, que des habitants avaient appelé par le passé la police parce qu'il essayait de rentrer dans l'immeuble et posait des problèmes.

Un événement similaire s'était produit il y a trois ans , dans la même rue : un homme menaçant s'était également retranché selon le même procédé. Les forces de l'ordre sur place ont indiqué qu'il s'agissait du même immeuble, mais qu'il n'y avait pas d'information supplémentaire quant à l'identité de l'homme qui s'est retranché.