La police grenobloise prise dans un guet-apens dans la nuit de vendredi à samedi

Depuis quelques jours, l'opposition entre policiers et jeunes grenoblois se fait sentir la nuit. Entre vendredi et samedi, les policiers ont été pris dans une embuscade quartier de l'Aigle à Grenoble. Une voiture en feu et un tronc d'arbre ont été déposés sur la route pour bloquer le passage.