6 voitures incendiées en l'espace de 2 mois... du jamais vu à Guéret ! Les policiers manquent d'indices et ne peuvent s'appuyer sur la vidéo-surveillance, car il n'y en a pas dans les rues de la préfecture de la Creuse.

La police de Guéret est toujours à la recherche d'un ou de plusieurs incendiaires de voitures. Ces deux derniers mois, cinq voitures ont été brûlées, près du musée de la Sénatorerie... une sixième voiture a été incendiée Place du Conventionnel Huguet, dans la nuit de dimanche à lundi derniers.

"Il était minuit et demi passé, j'étais sur mon ordinateur, j'ai entendu un grand bris de verre", raconte un jeune homme dont la chambre donne sur la place. "Ca devait être la vitre de la voiture... ils ont du la péter. _J'ai entendu 2 personnes crier, et 4-5 minutes après j'ai entendu l'explosion_".

Les 4 pneus viennent d'éclater sous l’effet de la chaleur. La voiture est en feu, et le brasier dégage une épaisse fumée. "Les policiers et les pompiers sont arrivés", explique une habitante. "Ils nous ont demandé de ne pas toucher aux voitures garées, de nous calfeutrer, ça sentait le plastic brûlé."

Ces 2 derniers mois, c’est vers l’hôpital, près du musée, que 5 voitures sont parties en fumée. Incendies volontaires, ça ne fait pas de doute. Tous se sont produits entre minuit et 3 heures du matin.

"On veut pas communiquer trop tôt pour ne pas fragiliser l'enquête", assure François Gaillard, le commissaire de police de Guéret. "La population s'inquiète, c'est légitime. En plus, sans information, elle a peut-être le sentiment que personne n'y travaille, mais on y travaille dur."

Le commissaire indique que ses équipes "vont se concentrer sur les lieux des premiers incendies"... et espère des témoignages de riverains, de promeneurs "car les incendies de voitures ne laissent aucune trace papillaire (empreinte digitale) ni ADN." Et comme la ville de Guéret ne compte aucune caméra de surveillance, le travail des policiers est plus difficile.