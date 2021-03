La police interpelle l'auteur présumé d'une dizaine d'agressions sexuelles à coté de Nantes

Le Groupe des atteintes aux personnes de la Sûreté départementale vient d'interpeller un homme soupçonné d'être à l'origine de neuf agressions sexuelles et d'exhibition dans la Zone de la Trocardière à Rezé. Des faits qui se sont déroulés entre le 2 septembre 2020 et le 21 janvier 2021 sur des femmes âgées de 14 à 80 ans.

Le frère d'une victime permet l'interpellation

Le 31 janvier 2021, alors qu'elle range un objet dans le coffre de sa voiture, une femme sent une personne la saisir, la tirer par l'arrière et l'agresseur tente de lui toucher les fesses.

Le frère de la victime, qui assiste à la scène, se lance à la poursuite de cette homme de petite taille, chauve, barbu et à l'allure sportive. Il parvient à l'immobiliser. Une fois sur place, les enquêteurs font le rapprochement avec d'autres dossiers au mode opératoire similaire.

La fin d'une longue série

Le 2 septembre 2020, une femme rapporte à la police avoir été agressée vers 18h30. Un homme a tenté de lui soulever sa jupe pour lui toucher les fesses.

Quelques jours plus tard, le 6 novembre, ce même agresseur semble jeter son dévolu sur une passante et lui touche la poitrine sur un chemin de la coulée verte de la Jaguère vers 17h. Un scénario qui se répète, une semaine plus tard au même endroit. Cette fois, l'agresseur frotte son fessier sur une nouvelle victime et touche son entrejambe à travers ses vêtements. Et la série d'agressions continue.

En décembre, cette personne de petite taille, est signalée par une femme de 80 ans qui promène son chien. Elle l’aperçoit devant chez elle en train de se masturber.

Début janvier, il agresse une collégienne de 14 ans rue Hamon à Rezé. Cette dernière est "amenée au sol par un individu qui a plongé sa main dans le pantalon de jogging de la jeune fille au niveau de l'entrejambe", précise la police de Nantes. Une vingtaine de jours plus tard, il tente de baisser le pantalon d'une joggeuse près de la Trocardière.

Toutes ses victimes décrivent le même individu "parfois porteur d'un jogging bleu ou tout de noir", ajoute le service de communication de la police de Nantes.

Une interpellation à domicile

Après son arrestation grâce au frère d'une des victimes, les enquêteurs ont procédé à son interpellation ce mercredi 10 mars à 7 heures chez lui à Rezé et l'ont placé en garde à vue. Les policiers ont retrouvé les vêtements décrits par les victimes lors de la perquisition. Le mis en cause reconnait l'intégralité des faits, parlant de frustration sexuelle.

Déféré devant le parquet de Nantes, il sera convoqué en septembre prochain et jugé sur ces faits. "En attendant, il doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique", précise la police de Nantes, qui n'exclut pas la possible existence d'autres victimes sur cette période.