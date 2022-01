La police interpelle l'auteur présumé de cinq braquages en un mois dans le centre-ville d'Elbeuf

L'auteur présumé d'une série de braquages à Elbeuf a été interpellé et placé en garde à vue hier soir. La police le soupçonne d'avoir commis cinq braquages en un mois dans la rue des Martyrs, à Elbeuf. Une série de vols à main armée qui a provoqué beaucoup d'émoi et de tension chez les commerçants de la rue. Et pour cause, en décembre, une boulangerie, une boutique de CBD, un magasin de vêtements et une fleuriste ont été victimes d'un braquage. Deux fois pour la fleuriste. Un homme avec une capuche et un masque chirurgical surgissait dans les boutiques et exigeait la caisse avant de prendre la fuite à pied.

Les enquêteurs de la sûreté départementale ont eu du mal à l'identifier, mais l'exploitation des caméras de vidéo surveillance et l'audition des victimes et des témoins ont tout de même permis de résoudre l'énigme. Si l'homme était insaisissable, c'est qu'il habitait à deux pas des cibles qu'il visait, dans un immeuble de l'hyper centre-ville d'Elbeuf. Sitôt son braquage commis, il remontait chez lui. Mais jeudi soir, la BAC l'a interpellé alors qu'il rentrait chez lui, aux alentours de minuit. A son domicile, la police a trouvé plusieurs centaines d'euros en argent liquide. L'homme, âgé de 28 ans et connu pour une affaire de violence sur conjoint, a été placé en garde à vue. L'enquête va se poursuivre, notamment pour savoir s'il ne serait pas aussi l'auteur de deux braquages commis en novembre 2021 à Caudebec-les-Elbeuf et à Cléon.