La police interpelle un voleur de voiture récidiviste à Orange

A Orange, la police interpelle cette semaine un voleur de voiture en récidive. Le suspect , à peine sorti de détention pour des faits similaires, a été jugé en comparution immédiate ce vendredi. Le tribunal correctionnel de Carpentras l'a condamné à 18 mois fermes, et la peine a été complétée par la révocation d'un sursis de 6 mois.

Voleur par ruse

Cet homme a été interpellé après une plainte d'un revendeur de voitures d'occasion à Orange. Le 6 novembre, il se présente à l’accueil et demande à essayer des voitures. Le vendeur le lui refuse en raison de la situation sanitaire liée au COVID. Le voleur obtient malgré tout les clefs pour allumer le tableau de bord, il passe la première et prend la fuite. Mais il oublie sur place un trousseau de clefs, ce qui permet aux enquêteurs de retrouver son véhicule garé dans le quartier. Ils remontent sa piste grâce à la carte grise et retrouvent la voiture dérobée, une Citroën C 4 cactus sur une annonce postée sur le bon coin.

La police monte une embuscade

La police propose au marchand de se faire passer pour un acheteur, elle se met en planque et arrête le voleur après une altercation musclée avec la victime. Placé en garde à vue, le suspect se plaint du ventre dont il vient d'être opéré. Le marchand de voiture en colère l'a bousculé lors de l'interpellation. Le médecin estime son état incompatible avec la garde à vue, le place en observation à l'hôpital dont il s'échappe au bout d'une heure. Finalement rattrapé par la police, qui saisit devant chez lui une autre voiture volée, il a été jugé ce vendredi en comparution immédiate. Le voleur de voitures va devoir purger une peine de deux ans de prison ferme.