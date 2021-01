La police interrompt une rave-party avec 150 participants en Moselle

Les fêtards ont investi un ancien terrain militaire sur la commune de Réding, près de Sarrebourg (Moselle) pour la soirée du réveillon. Ils étaient 150 rassemblés devant une fourgonnette sono.

À leur arrivée sur place, vers 22h30, les policiers de Sarrebourg ont trouvé des participants à la rave-party bien décidés à rester sur place, et visiblement alcoolisés. Des CRS ont été appelés en renfort, et ont saisi les groupes électrogènes et les bidons d'essence qui permettaient de faire tourner la sono, pour interrompre le rassemblement.

Des jets de pierres

Les forces de l'ordre ont dû faire face à l'énervement des fêtards, et ont essuyé des jets de pierres. L'intervention s'est poursuivie jusqu'à 3h30, sans faire de blessé. Il n'y a pas eu d'interpellation.