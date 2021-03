La police intervient pour disperser un rassemblement d'une trentaine de jeunes dimanche soir, près d'Orléans

La police a été appelée dans la nuit de dimanche à lundi (vers minuit), pour un rassemblement festif d'au moins une trentaine de jeunes à La Chapelle Saint-Mesmin. Ce sont des riverains qui se plaignaient du bruit, en provenance d'un parc, rue d'Orléans, près de l'espace Beraire.

Un seul jeune interpellé

Mais à l'arrivée des forces de l'ordre, tout le monde s'était volatilisé, explique un officier de police. Seul un jeune de 18 ans a été interpellé et entendu au commissariat de police : il devra régler une amende de 135 euros pour non respect du couvre-feu, et sera également poursuivi pour détention de stupéfiants, puisqu'il avait cinq grammes de cannabis en sa possession.

La police rappelle que ce genre de rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique reste interdit, en raison des mesures anti Covid-19, et que le couvre-feu de 18 heures doit impérativement être respecté, malgré la météo printanière de ces derniers jours dans le Loiret et les vacances scolaires en cours dans la zone B.