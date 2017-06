La police investit cette semaine son nouveau commissariat à La Rochelle

Une page se tourne à la Rochelle, les policiers du commissariat de la place de Verdun, déménagent cette semaine dans leur nouveau commissariat situé à quelques centaines de mètres de leurs locaux actuels.La police était installée depuis 1954 dans le bâtiment situé au cœur de la ville.

Voila des années que les policiers Rochelais réclamaient un nouveau commissariat, car les locaux de la place de Verdun étaient devenus trop vétustes.Avec ces nouveaux locaux "on rentre aujourd'hui dans l'aire du 21e siècle "se réjouit le commissaire divisionnaire Stéphane Lacourt.

Le nouveau commissariat de police de La Rochelle , situé 1 rue de La Marne © Radio France - Catherine Berchadsky

Le nouveau commissariat de La Rochelle est un bâtiment très contemporain, implanté sur le site de l' ancienne caserne Mangin, qui a accueilli jusqu'au début des années 90 le 503e régiment du train Les policiers de La Rochelle n'auront que quelques centaines de mètres à effectuer pour intégrer leur nouveaux locaux.Ce sont les servies administratifs qui font les premiers leurs cartons ce début de semaine;

Le nouveau commissariat construit sur deux niveaux offre un potentiel de 5600 mètres carrés.Il accueillera les effectits du commissariat du centre ville mais aussi ceux des annexes des quartiers de Périgny et Mireuil, soit au total 300 personnels.Pour le commissaire divisionnaire Stéphane Lacourt les anciens locaux ne permettaient plus de travailler dans des conditions optimales, tant pour l' accueil des usagers, que pour le confort des enquêteurs.

L'ancien commissariat de police de la Place de Verdun à La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Désormais, les usagers bénéficieront d'une salle d'attente quand ils viendront et ils seront reçus individuellement pour plus de confidentialité.Les salles de garde à vue retrouveront elles un visage plus humain, avec l'accès à un point d'eau dans chacune des cellules ce qui n'était pas le cas auparavant,"ça répond à des normes , de dignité humaine, du respect de la personne" explique Stéphane Lacourt. Autre atout des nouveaux locaux ils seront dotés d'un laboratoire technique et scientifique dernier cri et d'un centre d'information et de commandement lui aussi très moderne, "c'est le cœur du réacteur" c'est la qu'arrivent tous les appels au 17 et se que retrouvent les patrouilles de police secours, précise le commissaire divisionnaire.

Le nouveau commissariat de La Rochelle situé 1 rue de La Marne ouvrira ses portes au public le 30 juin à 14 heures , mais une permanence restera ouverte dans les anciens locaux pendant quelques jours