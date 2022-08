La police iséroise crée une boite mail contre les rodéos urbains

Pour lutter contre les rodéos urbains, la police grenobloise a mis en place depuis ce jeudi une boite mail. Une expérience qu'elle va mener jusqu'en décembre. Un dispositif en plus du 17, le numéro qu'il faut toujours composer en cas de problème.

On parle beaucoup en ce moment dans les médias des rodéos urbains, depuis les graves accidents et les morts que cela a provoqués notamment en région parisienne. Le ministre de l'Intérieur a demandé que les contrôles soient renforcés.

rodeos38@interieur.gouv.fr

"On a souhaité créer cette boite mail car les appels au 17 étaient en baisse cet été." explique la directrice départementale de la sécurité publique, Fabienne Lewandowski. "Peut-être à cause des vacances ou parce que certaines personnes ne voulaient pas être identifiées. La boite mail rodeos38@interieur.gouv.fr que l'on vient de créer permet aux gens de nous signaler des rodéos en bas de chez eux. Ils peuvent nous envoyer des photos, des renseignements, des plaques d'immatriculation. Elle a été créée jeudi, et on a déjà reçu plusieurs mails que notre état-major traite régulièrement. Cela nous permet d'optimiser nos opérations anti-rodéos."

Composer le 17

En Isère le phénomène des rodéos existe mais n'est pas en augmentation. Souvent rodéos riment avec infraction routière et deal. "Sur les points de trafic, il y a souvent des scooters et donc il peut y avoir des rodéos. Pour tout signalement, il y a donc maintenant la boite mail, qu'on expérimente jusqu'en décembre. Et puis surtout, il y a le 17, qu'on peut appeler H24. Alors on priorise nos interventions. Quand on est pris sur des violences conjugales ou un cambriolage, on ne peut pas intervenir sur tous les rodéos qui nous sont signalés. Mais on prend note et ensuite on établit une cartographie et on peut mettre en place des contrôles efficaces." souligne Fabienne Lewandowski.

Les refus d'obtempérer en hausse

Cette initiative de la police de l'Isère de création d'une boîte mail pour faire remonter les infos du terrain pourrait être dupliquée dans d'autres départements, ce qu'espère la patronne des policiers en Isère qui précise : "Ce qui est compliqué en ce moment pour la police, c'est la multiplication des refus d'obtempérer."