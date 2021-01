La police judiciaire d'Avignon met fin à un trafic de drogue après l'interception d'un go fast

Les services de la police judiciaire avignonnaise ont démantelé un trafic de drogue du Pont des deux eaux. Après 11 mois d'enquête, ils ont intercepté le 8 janvier, un go fast et interpellé sur plusieurs sites six trafiquants de drogue présumés.