La police judiciaire d'Avignon refuse toujours la réforme de l'institution

Une vingtaine de policiers d'Avignon se sont rassemblés lundi à la mi-journée devant le commissariat d'Avignon pour dénoncer la réorganisation de la police judiciaire. La réforme devrait être en place avant les Jeux Olympiques, a insisté le ministre de l'Intérieur alors que les sénateurs souhaitaient un moratoire. Les policiers d'Avignon devraient passer sous une autorité départementale. Ils manifestaient avec leur gilet Police Judiciaire barré d'un scotch noir.

Un enquêteur anonyme d'Avignon explique que les policiers "n’auront plus le temps de bosser [leurs] dossiers de police judiciaire. La qualité des dossiers s’en ressentira. Avant la Coupe du monde ou les Jeux olympiques où il y aura un besoin hyper sécuritaire, désorganiser la police nationale, ce n’est pas une très bonne idée. Le moratoire préconisé par la commission du Sénat est une très bonne idée, mais le ministre l'a balayé. On n’est pas contre une réforme, mais on souhaite une réforme aboutie, bien réfléchie. C’est dommage que la base ne soit pas entendue".

Deux rapports

La semaine dernière, deux rapports ont été publiés, dont l’un piloté par le sénateur LR Philippe Dominati qui a jugé le projet inadapté et a demandé au ministre de le modifier. L’autre, mené par les inspections générales de l’administration (IGA), de la police (IGPN) et de la justice (IGJ), n’a pas remis en cause le bien-fondé du projet, mais a formulé 19 recommandations, dont des garanties sur les moyens à accorder à la lutte contre la criminalité organisée.

Les policiers d'Avignon dénoncent le calendrier de la réforme de la police judiciaire © Radio France - Philippe Paupert