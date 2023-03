La police judiciaire d'Orléans démantèle deux trafics de drogue sur la métropole d'Orléans

Le mardi 7 mars dernier, huit personnes étaient interpellés dans plusieurs communes de la métropole d'Orléans, ainsi qu'à Gien. L'aboutissement d'une longue enquête débutée en novembre 2021 par les enquêteurs de l'OFAST de la direction de la police judiciaire d'Orléans, "sur la base d'un renseignement selon lequel une fratrie de la métropole orléanaise était à la tête d'un réseau d'importation de stupéfiants depuis l'étranger" indique le parquet d'Orléans dans un communiqué.

L'enquête a permis d'établir que l'héroïne était importée depuis les Pays-Bas via la Belgique, et le cannabis depuis l'Espagne. Les chefs du réseau étaient identifiés, l'un d'eux résidant à Gien. Et ce sont une cinquantaine de policiers qui le 7 mars dernier menaient les interpellations et les perquisitions chez les suspects, notamment à l'aide de chiens renifleurs de drogue.

Un trafic qui durait depuis au moins trois ans selon la police

5,6 kilos d'héroïne et 5,6 kilos de résine de cannabis ont ainsi été découverts, ainsi que du matériel de conditionnement de la drogue, plusieurs milliers d'euros, ainsi que des armes. Selon les estimations des enquêteurs ce trafic durait depuis au moins trois ans sur la métropole d'Orléans, et vus les volumes découverts, il pourrait avoir généré au moins 400 000 euros par an, rien que pour l'héroïne.

Les huits personnes interpellées, âgées de 25 à 35 ans, ont été présentées au parquet d'Orléans. A l'issue des gardes à vue six ont été présentées au juge d'instruction chargée de superviser l'enquête. Quatre de ces trafiquants présumés ont été placés en détention, deux autres sont libres sous contrôle judiciaire.

Des interpellations lors d'une livraison sur la métropole d'Orléans

Une autre enquête des policiers de l'OFAST d'Orléans a elle mené à l'interpellation en flagrant délit de quatre personnes, le 16 mars dernier, alors qu'elles étaient en train d'effectuer une livraison destinée à alimenter le marché sur la métropole d'Orléans. Les investigations avaient débuté en février et permis de détecter l'arrivée d'un convoi de type "go fast" en provenance d'Espagne.

La fouille du camion dans lequel était dissimulée la drogue permettait aux policiers de découvrir 100 kilos d'herbe de cannabis et trois kilos de cannabis, dissimulés au milieu de matériaux de contruction. Une cinquième personne a été interpellée dans cette affaire, dans une commune de la métropole d'Orléans, 200 grammes de cocaïne étaient alors découverts. Les cinq personnes mises en cause ont été écrouées en attendant un procès. Toutes sont originaires de pays d'Amérique centrale et du Sud, notamment de Bolivie et de Colombie.