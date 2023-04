La police judiciaire d'Orléans démantèle un nouveau réseau de trafic de drogue

Depuis le début de l'année 2023, c'est le troisième réseau démantelé par la DTPJ, la direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans. Cette fois, l'affaire débute le 7 février sur la base d'un renseignement concernant un individu qui se livre à un vaste trafic de stupéfiants via les plateformes de réseaux sociaux. Son activité s'étend sur les régions Centre-Val de Loire, Île-de-France, Pays de la Loire et Occitanie. Une surveillance est alors mise en place sur des individus chargés d'aller récupérer la marchandise en Espagne. Des convois sont prévus entre fin février et mi-mars.

Des véhicules surveillés et interceptés à Perpignan

Le samedi 1er avril, un convoi de trois véhicules venant de quitter l'Espagne est intercepté à Perpignan, dans les Pyrénées Orientales. Les quatre occupants sont arrêtés et dans l'un des trois véhicules, la police découvre 65 kilos de résine de cannabis cachée dans un double fond. Dans le même temps, un des principaux chefs du réseau est interpellé à son domicile d'Orléans. Les enquêteurs trouvent sur place 35 kilos d’héroïne, 600 grammes d’herbe, 500 grammes de cannabis et une arme de poing. Un sac de sport contenant 12,6 kilos de résine de cannabis et un kilo d’héroïne ont également été saisis au domicile d’un de ses proches domicilié dans le Cher.

Des saisies de drogue qui approchent les deux millions d'euros

Présentés mercredi dernier au parquet d'Orléans, les cinq individus ont été mis en examen pour détention, transport et importation de stupéfiants. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire et le cinquième laissé libre sous contrôle judiciaire. Le parquet d'Orléans estime, sur la base des prix de revente actuelle du cannabis et de l'héroïne, que le montant des drogues saisies dans cette affaire peut être évalué à 1,7 million d'euros euros.