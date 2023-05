La police judiciaire de Lille interpelle deux équipes de malfaiteurs se faisant passer pour des faux policiers

Entre le 9 et le 13 mai, la police judiciaire de Lille a réussi à interpeller deux équipes de malfaiteurs dans le Valenciennois et dans l'agglomération lilloise. Ces individus se faisaient passer pour des policiers pour voler leurs victimes. Au total, sept suspects âgés de 26 à 58 ans ont été incarcérés en attendant leur jugement.

Vol sous la menace d'un fusil à pompe

Le 20 avril, trois malfaiteurs circulent dans un véhicule équipé d'un gyrophare vers 6h20. Les trois individus portant des brassards "POLICE" s'introduisent de force dans le domicile d'un gérant de garage à Helesmes, près de Valenciennes. L'un des malfrats munis d'un fusil à pompe menace la victime pendant que ses complices fouillent le domicile. Les trois voleurs repartent avec une enveloppe contenant 5.000 euros.

Grâce aux investigations menées par la police judiciaire de Lille, saisie par le parquet de Valenciennes, les quatre malfaiteurs suspectés d'avoir commis l'agression sont identifiés et interpellés les 11 et 13 mai. Les perquisitions ont permis de trouver des cartouches de fusil de chasse, un gyrophare et des brassards « POLICE ». Déférés ce lundi 15 mai au parquet de Valenciennes, les quatre mis en cause ont été écroués en attente de leur jugement prévue le 19 juin prochain.

Fausse carte professionnelle de police

Dans une autre affaire, trois personnes ont été interpellées. Cette fois, les investigations de la police judiciaire ont permis d'identifier une équipe de délinquants qui ont commis plusieurs vols, notamment à Villeneuve d'Ascq le 4 mai au domicile d'une octogénaire. Les individus se sont fait passer pour des employés d'EDF et des policiers.

Le 9 mai, la Brigade de recherche et d'interpellation de Lille interpelle le trio de malfaiteurs. Les individus viennent de commettre un vol avec violences chez une nonagénaire à Sainghin-en-Mélantois. Dans leur véhicule, une fausse carte professionnelle de police est retrouvée. Les perquisitions de leurs caravanes stationnées dans la banlieue lilloise permettent de saisir des produits de luxe, deux fusils de chasse et une partie du butin. Déférés le 12 mai au parquet de Lille, les trois mis en cause ont été écroués en attendant leur jugement prévu le 21 juin prochain.