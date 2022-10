La police judiciaire de Limoges au ralenti, pour protester contre la réforme de la PJ

Les enquêteurs de la police judiciaire de Limoges se sont déjà mobilisés vendredi dernier contre la réforme de la PJ et en soutien du patron de la PJ de Marseille démis de ses fonctions ce même jour.

Des enquêteurs ont déposé les armes ce lundi à la direction territoriale de la police judiciaire de Limoges et leur mouvement est reconduit ce mardi, pour protester contre la réforme de la police judiciaire, vivement décriée en interne , mais aussi par de nombreux magistrats. L'Association nationale de la police judiciaire, qui a lancé le mouvement, précise que ce sont des "opérations de surveillance, des interpellations, des perquisitions et des auditions," qui sont reportées. A Limoges, les enquêteurs ont ainsi annulé leurs déplacements sur le terrain, sauf cas d'urgence. Ils se concentrent sur le travail qu'ils peuvent faire au bureau, notamment la rédaction de procès verbaux et autres tâches administratives.

Mouvement reconductible et grande mobilisation le 17 octobre

Le mouvement de protestation, reconductible, peut durer jusqu'au 17 octobre, date d'une nouvelle mobilisation nationale à laquelle sont appelés les agents de la PJ par l'association créée en août, contre la réforme de la PJ. Ce ne sera pas une grève, mais des rassemblements entre 12h et 14h, pour permettre aux agents d'y participer en dehors de leur temps de service.

La contestation est montée d'un cran vendredi dernier, avec le limogeage d'Eric Arella, patron respecté de la PJ sud, suscitant l'indignation chez les policiers et dans le monde judiciaire. En signe de protestation, des centaines d'enquêteurs se sont déjà rassemblés devant leurs services vendredi après-midi à travers la France, notamment à Limoges.

Que prévoit la réforme ?

La réforme prévoit de placer tous les services de police à l'échelle du département - renseignement, sécurité publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire (PJ) - sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale, dépendant du préfet. Les opposants au projet dénoncent le risque d'un "nivellement vers le bas" de la PJ et un renforcement du poids du préfet dans les enquêtes. Ils déplorent également la réduction à l'échelle départementale de la zone d'intervention et de recherche.