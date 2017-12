La police judiciaire de Nice met la main sur 23 œuvres d'art volées dans des villas, dont sept Picasso

La police judiciaire de Nice a découvert mercredi 23 œuvres d'art lors d'une perquisition dans une résidence à Peillon, dans l'arrière Pays Niçois. Parmi elles, sept tableaux de Pablo Picasso. Trois personnes ont été interpellées en vue de leur mise en examen ce vendredi pour recel aggravé.

La valeur de toutes ces œuvres d'art pourrait dépasser le million d'euros. Une partie d'entre-elles provient d'un cambriolage survenu le 20 octobre dernier à Saint-Paul-de-Vence, dans la villa d'un collectionneur d'art. Il avait été cambriolé en pleine nuit alors qu'il était présent à son domicile avec sa famille, mais n'avait rien entendu. Deux autres tableaux de Picasso ainsi que trois autres toiles ont été dérobés lors d'un vol à main armé survenu dans une villa à Eze le 19 novembre. Des œuvres présentes dans la famille depuis longtemps. Le propriétaire avait été menacé avec une arme, une barre de fer et une bombe lacrymogène, forcé d'ouvrir son coffre-fort.

22 tableaux et une tête africaine

Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme sont mis sur la piste des receleurs grâce à une information venue de l'étranger, selon laquelle des œuvres de grand maître se négocient à Nice. Une surveillance est mise en place avec l'aide de la brigade de recherche et d'intervention qui permet de localiser deux hommes et une femme chargés d'écouler les œuvres. Lors d'une perquisition au domicile de deux d'entre-eux à Peillon, dans l'arrière pays niçois, pas moins de 23 œuvres sont retrouvées. Des dessins de Pablo Picasso : des portraits, une tête de clown, une aquarelle représentant une scène de corrida...

Les deux hommes et une femme seront mis en examen pour recel aggravé de vol aggravé commis en bande organisée. Ils sont déjà connus de la police pour des faits de vols et recels. Les enquêteurs doivent encore identifier la provenance de dix œuvres. Si vous pouvez faire partir des victimes, il est possible de contacter la police judiciaire de Nice au 04 92 17 24 10.