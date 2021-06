La Police judiciaire de Strasbourg s'expose à la BNU à l'occasion de son centenaire

Pour marquer l'évènement, la BNU, la Bibliothèque nationale de Strasbourg, accueille pendant une semaine, du 18 au 26 juin 2021, une exposition consacrée au centenaire de la Police judicaire de Strasbourg, la PJ.

L'exposition a été montée par plusieurs agents de ce service, sous l'impulsion d'Alexandre Lohr, chef d'Etat-major à la PJ, la Direction zonale de police judiciaire de Strasbourg.

Elle présente les techniques utilisées par les enquêteurs au fil de ce siècle, des premières empreintes digitales à l'ADN : "aujourd'hui, l'aveu n'est plus la reine des preuves mais la preuve scientifique prend de plus en plus d'ampleur", explique Alexandre Lohr.

Des fiches anthropométriques à la recherche d'ADN

Pour nous montrer l'évolution des techniques d'enquête, les policiers ont reconstitué deux scènes de crime, avec des costumes prêtés par le TNS, le Théâtre national de Strasbourg.

L'une présente les méthodes appliquées en 1920, l'autre, celles qui ont cours un siècle plus tard, en 2020. L'exposition rend d'ailleurs hommage à Alphonse Bertillon, pionnier de la police technique, à la fin du 19ème siècle.

Reconstitution d'une scène de crime de 1920 © Radio France - Corinne FUGLER

...et d'une scène de crime de 2020 © Radio France - Corinne FUGLER

Guerre froide et darknet

L'exposition présente une dizaine d'affaires emblématiques traitées par la PJ, comme la traque de Jacques Plumain, le "fantôme de Kehl", qui avait tué trois femmes en 1999 et en 2000, à Kehl, en Allemagne, et dans la forêt de la Wantzenau, près de Strasbourg.

L'Alsacien Stéphane Breitwieser, qui a dévalisé plusieurs grands musées d'Europe, a droit à un panneau détaillé.

l'enlèvement de Hanns Martin Schleyer

L'exposition évoque également le rapt de Hanns Martin Schleyer, un grand patron allemand enlevé et tué par la Bande à Baader en 1977. Son corps avait été retrouvé en Alsace.

Avant les années de plomb, il est aussi question de la guerre froide, avec l'affaire André-Marie Trémeaud, un attentat perpétré à Strasbourg, en 1957. Un colis piégé avait été adressé au préfet, sans doute par les services secrets tchécoslovaques. Il avait tué son épouse, Henriette Trémeaud, qui avait ouvert le colis à sa place.

Les policiers profitent par ailleurs de ce rendez-vous à la BNU avec le grand public pour faire de la prévention en lien avec l'une de leurs nouvelles missions, transnationales : la lutte contre la cybercriminalité.

L'exposition se visite tous les jours à la BNU, place de la République, à Strasbourg, jusqu'au samedi 26 juin 2021.