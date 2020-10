La police judiciaire interpelle 8 hommes soupçonnés de trafic de drogue au sud de Thionville

8 personnes, 8 hommes âgés entre 20 et 40 ans en moyenne, ont été interpellés ce mardi matin. Les interpellations et les perquisitions ont été réalisées dans les communes de Fameck, Uckange et Guénange essentiellement selon le Procureur de la République de Thionville, Brice Partouche. Une zone malheureusement habituée aux trafics de drogue. Les enquêteurs ont également saisi de l'argent liquide, 17.000 euros, et quelques véhicules. Les trafiquants présumés se fournissaient à l'étranger.

Près de 50 fonctionnaires de police ont été déployés pour les interpeller dans le cadre d'une enquête menée par un juge d'instruction. Les 8 personnes arrêtées sont actuellement en garde à vue à l'antenne de la police judiciaire de Metz. Des gardes à vue qui se poursuivront jusqu'à vendredi s'il le faut, puisqu'en matière de stupéfiants, elles peuvent durer 96 heures.