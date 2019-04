La police judiciaire marseillaise saisie plus de 260 kg de résine de cannabis

Marseille, France

C'est un coup dont la police judiciaire marseillaise est fière. Plus de 260 kg de résine de cannabis et une douzaine de trafiquants présumés interpellés. Une équipe essentiellement originaire de la région marseillaise spécialisée dans l'importation de stupéfiants qui approvisionnent ensuite des points de ventes.

Après plusieurs mois d'enquête, de surveillance physique et téléphonique, plusieurs dizaines de policiers ont arrêté en Ardèche un convoi de type "Go-Fast" qui transportait plus de 260 kg de résine de cannabis depuis les abords de Montpellier; la drogue venait auparavant d'Espagne. Trois frères sont interpellés dans les véhicules, puis le reste du réseau dès le lendemain à Marseille, et autour de l'étang de Berre.

En tout une dizaine de personnes sont placés en garde à vue, l'un des conducteurs du convoi habite Grenoble, et on retrouve 1,8 kg de cocaïne à son domicile. La plupart de ces suspects sont déjà connus de la police pour trafics de stupéfiants. Dix trafiquants présumés ont été présentés au parquet, trois sont déjà en détention provisoire.