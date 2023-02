La police judiciaire restitue du matériel médical volé à la polyclinique de Gentilly à Nancy

Ce matériel médical avait été volé puis retrouvé . Il a été restitué vendredi 17 février à son propriétaire : la polyclinique de Gentilly à Nancy.

Treize endoscopes et trois opérateurs de contrôle, d'une valeur de 400 000€, avaient été dérobés dans l'établissement le 17 novembre dernier. Une semaine plus tard, cinq ressortissants colombiens, quatre hommes et une femme, étaient interpellés au Luxembourg avant d'être remis aux autorités françaises.

Le matériel, lui, avait été intercepté dans un bureau de poste en Belgique, à Arlon, où il devait partir pour Bogota, en Colombie.