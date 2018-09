Toulouse, France

Si vos enfants sont sur Snapchat et sur les réseaux sociaux, soyez vigilants ! Une vidéo aurait beaucoup tourné aujourd'hui, qui montre ce qui ressemble fortement à un viol et des actes sexuels non consentis, peut-être aux abords d'une discothèque toulousaine.

La police nationale a été alertée à de nombreuses reprises via Twitter et demande de ne pas relayer ces vidéos. La police évoque une scène survenue dans la région toulousaine. Cette affaire a été transférée à la plateforme PHAROS (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements), une structure nationale qui va se charger à la fois de tout faire pour bloquer cette vidéo et pour remonter jusqu'à la victime et aux auteurs présumés.