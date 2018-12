La police lance un appel à témoin après une bagarre entre "gilets jaunes"

Rennes, France

Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, après une première journée de mobilisation sur la rocade rennaise, les "gilets jaunes" bloquent les accès et passent la nuit à hauteur du centre commercial Cleunay. Une bagarre éclate alors dans la soirée. Un homme de 42 ans reçoit dans un premier temps des coups sans gravité. Mais un peu plus tard, ce même homme se fait agresser plus violemment au niveau de la bretelle d'accès de la rocade. Il reçoit plusieurs coups au visage, et ne se relève pas.

Placé en soins intensifs

Gravement blessé, le quadragénaire, désormais en rééducation, a passé plusieurs jours en soins intensifs. La police a interrogé de nombreux témoins, mais des zones d'ombres persistent sur le déroulé exact des faits, et le nombre de personnes impliquées dans cette bagarre. Une information judiciaire a également été ouverte.

Si vous avez été témoin des faits, vous pouvez contacter les enquêteurs de la sûreté départementale de Rennes au 02 99 65 00 22.