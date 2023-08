La police lance un appel à témoin après une disparition inquiétante à Granville

C'est en raison de l'état dépressif de cet homme parti de chez lui, à Granville (Manche), lundi vers 9h du matin, que la police nationale a décidé de publier un appel à témoin pour cause de "disparition inquiétante", pour tenter de recueillir des informations permettant de retrouver cet homme de 62 ans.

Pascal Jouanne, c'est son nom, portait un pantalon bordeaux, un polo blanc et une veste écrue au moment de sa disparition. De corpulence moyenne, il a le front dégarni et porte des lunettes de vue. A priori, il n'aurait ni documents d'identité, ni moyen de paiement, ni téléphone portable et circulerait à bord d'une Peugeot 308 noire immatriculée GF-964-CV.

Toute personne disposant d'éléments permettant de faire progresser les recherches est invitée à contacter le commissariat de Granville au 02 33 91 27 50.