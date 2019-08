La police lance un appel à témoin pour retrouver un septuagénaire qui vit à Annecy et qui a disparu à Lyon

Annecy, France

Bounour Achour n'a pas donné signe de vie depuis une dizaine de jours, depuis le 22 juillet. Cet homme qui souffre de la maladie d'Alzheimer a été vu pour la dernière fois à la gare de Lyon-Perrache. Il était 6 h 30. L'homme revenait d'un voyage au Maroc.

Il est "presque chauve" avec les cheveux grisonnants, porte une barbe blanche et mesure 1 m 78. Le jour de sa disparition, il était vêtu d'une parka jaune et noire, un jogging foncé, et une casquette. Il portait une sacoche rouge ainsi qu'une valise.

Si vous avez des informations sur la victime ou sur sa disparition, merci de contacter la brigade de sûreté urbaine de Lyon au 0478422656 ou au 0478784040.