La police lance un appel à témoins après l'agression d'une fillette de 4 ans à Angoulême

La police d'Angoulême recherche un jeune homme de 25 ans. Ce dimanche 17 mai vers 13h15, il s'est jeté sur une fillette de quatre ans dans les hauts de Fontgrave avant d'essayer de l'embrasser et de pratiquer des attouchements. C'est la grand-mère de l'enfant qui l'a fait fuir.

La police recherche l'auteur présumé de l'agression, un européen de l'est d'environ 25 ans aux cheveux clairs et aux yeux bleus.

La police d'Angoulême lance donc un appel à témoins pour retrouver ce jeune homme. D'après la grand-mère, il est typé "Europe de l'Est", mesure environ 1m80 et est mince avec les cheveux clairs et les yeux bleus.

Toute personne ayant des informations sur l'agression ou son auteur présumé est invité à appeler le commissariat d'Angoulême au 05 45 39 38 37.