La police lance un appel à témoins après la disparition de deux adolescents à Hyères

Deux adolescents, Lana et Edouard, originaires de Hyères (Var), n'ont plus été vus depuis ce mercredi en début d'après-midi. Ils pourraient être en route pour l'Espagne. La police lance un appel à témoins dans le cadre d'une disparition inquiétante.

La police lance un appel à témoins pour tenter de retrouver la trace de deux adolescents de 14 ans qui ne sont pas rentrés au domicile de leurs parents ce mercredi à Hyères. Lana Carron a quitté le conservatoire de musique ce mercredi vers 13h45 et n'a plus été vue à Hyères depuis. Edouard Lapeyre a quitté le domicile familial hyérois peu de temps après, vers 15h30 et n'est pas rentré.

Les deux jeunes sont présentés comme des amis et il est désormais établi qu'ils sont partis ensemble vers l'Espagne. "Nous nous interrogeons sur leurs motivations car il ne s'agit pas d'enfants à problème. Pourtant leur départ semble n'avoir pas été précipité mais aurait fait l'objet d'une certaine préparation", indique une source proche du dossier.

Si vous pensez avoir aperçu ces deux adolescents, vous pouvez contacter le commissariat de Hyères : 04.94.00.73.71 ou 04.94.00.73.30.