La police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme près de Strasbourg

La police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme dans la région de Strasbourg. Christiane Heckmann, 57 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 10 juillet. Domiciliée à Offendorf dans le Bas-Rhin, elle n'a pas réintégré le centre de rééducation d'Illkirch.

Des éléments pour l'identifier

Elle mesure 1m55, elle a une coupe carré avec des cheveux châtains foncés, elle porte des lunettes de vue. Le jour de sa disparition elle avait une casquette et une veste bleue d'hiver. Elle se déplace avec un sac à main noir et blanc et un sac de voyage rouge bordeaux.

Si vous avez des informations, vous pouvez appeler les enquêteurs au 03 90 23 15 23.