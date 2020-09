Marne : la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une jeune femme à Epernay

Dans la Marne, la police a lancé un appel à témoins ce mardi, après la disparition jugée inquiétante d'une jeune femme à Epernay. Marie Maniello n'a plus donné de nouvelle depuis mercredi 23 septembre.

Elle est âgée de 32 ans, elle a des cheveux bruns mi-longs, elle mesure 1m75 et à les yeux marrons. On sait qu'elle portait un jean lorsqu'elle a disparue mais on en sait pas plus sur sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition.

La police pense que Marie Maniello pourrait être à Reims. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat d'Epernay au 03.26.56.96.60.