La police lance un appel à témoins après la mort par balle d'un homme à Lille-Sud

Les circonstances de la mort d'un quinquagénaire, samedi 8 août dans le quartier de la Briqueterie à Lille-Sud (Nord), sont encore floues. La police judiciaire de Lille lance donc un appel à témoins pour recueillir, anonymement, des témoignages. La ligne, ouverte 7j/7 et 24h/24, est le 03 20 30 37 25.

L'autopsie a permis de déterminer que cet habitant de Wasquehal a été tué d'une balle dans le dos. Une autre balle lui a effleuré le mollet, et une troisième l'a visiblement manqué puisqu'une troisième douille a été retrouvée.

La victime a priori consommateur de cannabis mais pas trafiquant

Cet homme de 50 ans était connu des services de police pour de la délinquance, avec des délits tels que la consommation de stupéfiants, le port d'arme prohibé ou des dégradations. "Il a le profil d'un consommateur de stupéfiants venu acheter ses produits à Lille-Sud, mais pas un trafiquant visiblement", explique la police judiciaire.

Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s'il était directement visé par les tirs ou s'il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. L'enquête progresse difficilement puisqu'il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance à cet endroit, et en raison d'une certaine loi du silence, les habitants ne préférant pas prendre le risque de témoigner.

"On fait appel au sens civique des gens et on rappelle que tout témoignage est anonyme, par téléphone", rassure la police judiciaire. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour assassinat.