La police des Pyrénées-Orientales lance un appel à témoins après un accident à Perpignan

La police lance un appel à témoins après un accident survenu à Perpignan le jeudi 23 septembre à la sortie de Perpignan, direction Pollestres.

Appel à témoins après un accident à Perpignan le 23 septembre

Le choc s'est produit le jeudi 23 septembre sur la route du Perthus entre 10 h 30 et 11 heures, mettant en cause une moto et un véhicule de type utilitaire, modèle Berlingo ou Kangoo, de couleur blanche, portant deux bandes sur les côtés, une jaune et un liséré gris, bleu ou vert. Ces flocages pourraient correspondre aux anciens véhicules de la société Telefonica Espagne.

Le chauffeur aurait pris la direction de la D91 Sortie Villeneuve de la Raho en coupant la route et la ligne blanche. Toute personne ayant assisté à l'accident ou pouvant apporter des informations pouvant intéresser l'enquête doit se rapprocher du service des Accidents de Commissariats de Police de Perpignan au 04-68-35-71-02 ou 06-71-19-01-65.