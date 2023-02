La police lance un appel à témoins après un braquage au magasin Norma de Villerupt

La police lance un appel à témoins dans le Pays-Haut, après le braquage du magasin Norma de Villerupt, vendredi 10 février. Les enquêteurs sont à la recherche de trois individus qui ont menacé les salariées du magasin, a appris France Bleu Lorraine auprès de la police, confirmant une information de nos confrères du Républicain Lorrain . Les deux employées prenaient leur pause, un peu avant 8 heures, juste avant d'ouvrir les portes au public.

Elles fument une cigarette à l'arrière du magasin quand trois individus déboulent, capuches sur la tête et cagoules sur le visage. Ils menacent les deux femmes avec des couteaux et les obligent à leur donner la clé d'un coffre. Les voleurs, d'allure plutôt jeune selon la police, récupèrent un fond de caisse. Ils tentent ensuite d'ouvrir un deuxième coffre sans succès, les salariées n'ayant pas les clés sur place.

Voiture volée puis incendiée

Avant de prendre la fuite, les cambrioleurs volent la clé de la voiture d'une salariée et quittent le parking à bord de cette Clio grise. Tout s'est déroulé en cinq minutes. Une demi-heure plus tard, la police reçoit un appel. La voiture est retrouvée, incendiée, sur la route d'Hussigny, entre Thil et le contournement de Villerupt, à trois kilomètres de là. Le véhicule brûle encore, mais aucune trace des malfrats...

Bien que choquées, les salariées du Norma ont pu être entendues dans la foulée. Les policiers lancent aussi un appel à témoins. Si vous avez croisé cette Clio grise vendredi matin entre 8 heures et 8 heures et demie, il faut appeler le commissariat de Mont-Saint-Martin au 03 82 24 30 01.