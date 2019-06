La police lance un appel à témoins après une violente agression à la gare de Nancy

Nancy, France

Que s'est-il passé exactement ce dimanche 23 juin au soir dans et aux abords de la gare de Nancy ? C'est pour le comprendre que la police lance un appel à témoins ce lundi. Les fonctionnaires demandent à toute personne ayant assisté aux violences commises ce dimanche soir de se présenter à l'hôtel de police de Nancy.

Une victime "en grande précarité"

Selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Nancy, un homme de 57 ans, "en grande précarité" a été agressé par six personnes, à plusieurs reprises, dans la gare, puis à l'extérieur ce dimanche soir peu après 22 heures. Il se trouve ce lundi en état de mort cérébrale. L'un des suspects aurait notamment jeté un vélo sur la victime. Une victime prise en charge par le SMUR et les pompiers et conduite en urgence vers l'hôpital central de Nancy.

Dans le secteur de la gare, les forces de l'ordre ont procédé aux arrestations de trois mineurs, âgés de 14 et 15 ans. On ne connaît pas encore leur rôle précis dans l'agression. On n'en sait pas davantage sur l'origine de ce violente agression. L'exploitation des images de vidéosurveillance devraient permettre d'en savoir plus. Un juge d'instruction sera saisi du dossier à partir de ce mardi.