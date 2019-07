La police lance un appel à témoins, quatre mois après un grave accident de la route à Saint-Avold

La collision s'était produite le 6 mars dernier, sur la voie de contournement de Saint-Avold : un jeune homme avait été grièvement blessé. Le parquet demande un complément d'informations, quatre mois plus tard, et la police lance un appel à témoins.

Saint-Avold, France

Une voiture qui ne se serait pas arrêtée à un stop : voilà ce qui pourrait être la cause de cette collision frontale entre deux voitures, le 6 mars dernier, sur la D603, la voie de contournement de Saint-Avold. Un jeune homme de 18 ans avait été grièvement blessé - et héliporté vers le CHU de Nancy - quatre personnes plus légèrement.

Une Clio noire qui intrigue les enquêteurs

Depuis, la police a mené son enquête et plusieurs témoignages évoquent la conductrice d'une Clio noire, qui aurait grillé un stop sur la voie qui permet de s'insérer sur la D603, obligeant l'une des deux voitures à faire un écart, et provoquant ensuite la collision.

Le parquet a donc demandé un complément d'informations, et la police lance un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le commissariat de police de Saint-Avold au 03 87 92 18 97.