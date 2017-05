La police lance un appel à témoin après la mort d'un cycliste de 13 ans à Fontaine

L'accident a eu lieu ce mercredi soir à Fontaine, rue Yves-Farge. Le garçon a été renversé par une voiture qui le dépassait. Il est décédé lors de son transport à l'hôpital. Le conducteur a été placé en garde à vue et les enquêteurs cherchent à établir les circonstances de l'accident.

Ce mercredi soir un peu après 20 heures à Fontaine, un garçon de 13 ans est mort percuté par une voiture. La victime circulait à vélo dans la rue Yves-Farge. La voiture roulait dans le même sens, en direction de Sassenage, quand, au moment de dépasser le deux-roues au niveau du numéro 46, elle a renversé le cycliste. Le jeune garçon aurait fait un écart sur la gauche avant de heurter l'aile droite de la voiture. Il a alors été projeté contre le pare-brise du véhicule.

Secouru par les pompiers et le SAMU et transporté dans un état grave au CHU, l'enfant est mort à l'hôpital. Le conducteur de la Toyota a été placé en garde à vue. La police lance un appel à témoin et invite toute personne en mesure d'apporter des précisions de contacter le commissariat de Grenoble au 04 76 60 41 53.