La police lance un avis de recherche après la disparition d'un homme de 38 ans près de Lille

Cela fait 20 jours que sa famille n'a plus de nouvelle : la police lance un avis de recherche pour retrouver un père de famille de Wambrechies. Geoffroy Bourgeois a quitté son domicile le 3 avril vers 00h30, vêtu d'un pull beige et d'un blouson bleu marine avec capuche. Il porte des lunettes, circule en Opel, et est âgé de 38 ans.

Selon la police, il susceptible de se trouver sur la côte picarde. La police de la Somme a déjà émis un appel à témoin pour le retrouver au début du mois d'avril.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Marcq-en-Barœul au 03.20.66.20.08 ou 03.20.66.20.02.