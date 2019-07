La police marseillaise effectue la plus grosse saisie de drogues de ces dernières années

12 personnes interpellées dans la cité des Oliviers à Marseille. Elles sont soupçonnées de participer à l'un des plus gros trafics de drogue de la cité phocéenne.

Marseille - France

C'est la plus importante saisie effectuée ces dernières années à Marseille. Mardi 2 juillet, les enquêteurs de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône ont arrêté 12 personnes dans la cité des Oliviers (13e arrondissement) soupçonnées de participer à un important réseau de trafic de drogues. Six d'entre elles ont été écrouées.

Entre 50.000 et 75.000 euros par jour

Lors des interpellations, les policiers marseillais ont saisi 200 kilos de cannabis, 9 kilos de cocaïne et 3 kilos d'héroïne, d'une valeur estimée à 2.5 millions d'euros à la revente. La cité des Oliviers était l'un des plus gros marchés de Marseille, selon la police, qui estime les bénéfices du trafic entre 50.000 et 75.000 euros par jour.

La commissaire divisionnaire de la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône revient sur cette vaste opération sur France Bleu Provence.