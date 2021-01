La Police met fin à une fête illégale dans le centre-ville de Toulon

La Police a interrompu samedi matin vers 3h15 une fête illégale qui se tenait dans un immeuble du centre-ville de Toulon, alertée par les voisins lassés par les nuisances sonores. Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il s'agit de la jeune fille de 20 ans qui a loué son appartement afin que se tienne la soirée. Et de trois jeunes âgés de 22 à 26 ans qui tenaient des rôles variés comme organisateur, logisticien et trésorier. Les policiers ont verbalisé une quinzaine de personnes sur place, car la plupart des participants avait déjà quitté les lieux.

A leur arrivée, les policiers ont découvert une vingtaine de personnes dans la cours intérieure de l'immeuble. A leurs côtés, des bouteilles d'alcool, un peu de drogue, et des bonbonnes de grande contenance de protoxyde d'azote, et des ballons gonflables qui jonchaient le sol. Dans les poches de l'organisateur, 1500 euros en liquide. L'accès à la soirée était facturé 20 euros par personne.

Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui" et confiée à la Sûreté départementale de Toulon.