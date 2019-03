La police met fin aux agissements d'une famille de cambrioleurs entre Toulon et Marseille

Var, France

Cinq personnes, 3 hommes et deux femmes, seront présentées à un juge d'instruction ce samedi en vue de leur mise en examen pour vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Ces 5 serbes ont été interpellés ce mercredi à Marseille par les policiers de la Sûreté départementale du Var, en charge de l'enquête, et la bac de Marseille. Les 3 hommes sont soupçonnés d'avoir commis au moins 150 cambriolages à Toulon et ses environs depuis le mois de novembre. Près de 400 objets, multimédia, bijoux et maroquinerie de luxe ont été saisis lors de la perquisition au domicile de la famille.

La vague de cambriolages a débuté en novembre dernier sur l'Ouest-Var. Sanary, Bandol, Ollioules et la Seyne-sur-Mer connaissent une recrudescence de vols à domicile. Avec à chaque fois, plusieurs faits dans une même soirée, parfois jusqu'à 10. Puis Toulon est touchée. L'enquête permet d'établir qu'à chaque fois, 4 individus opèrent : un qui fait le guet, un deuxième qui casse la porte. Et les deux derniers qui vident le logement. Des maisons individuelles ou des appartements au 1er étage, faciles d'accès. Le plus souvent, sans occupant au moment des faits. Tout va très vite, le multimédia, les bijoux et la maroquinerie de luxe sont chargés dans la voiture qui repart à toute vitesse en direction de Marseille, avec des pointes à 190km/h sur l'autoroute.

Un dispositif mis en place par la police

Grâce aux investigations, la police parvient à identifier les auteurs de ces cambriolages en série et met en place un dispositif mercredi soir. L'opération se solde par l'interpellation de 3 individus à Marseille. Le fils, et deux cousins placés en garde à vue, puis la mère et la belle-fille interpellées à leur domicile. Au domicile familial justement, les enquêteurs retrouvent de nombreux objets dérobés, 3000 euros en liquide cachés dans le soutien-gorge de la mère et une partie des bijoux planquée dans la culotte de la belle-fille. Le recensement des biens est encore en cours. Il donnera lieu prochainement à un appel à victimes. Les policiers ont également découvert un taser qui a servi lors d'un cambriolage à neutraliser l'occupant d'un logement. Une arme fait aussi partie de la saisie. La marchandise était en général vite écoulée et les fonds transférés en Serbie. En à peine 4 mois, les enquêteurs estiment que la famille aurait dégagé 300 000 euros de bénéfices. Mais la somme pourrait être bien plus élevée. Car si 150 cambriolages ont déjà été élucidés, "il pourrait y en avoir bien plus" indique un proche du dossier qui évoque "des stakhanovistes du cambriolage".