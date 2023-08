La police municipale d'Angoulême accusée de violences policières

Les faits remontent au 2 Août dernier. Ce jour-là, il fait chaud, et Chantal Houdoy prend sa voiture pour aller nager à Nautilis. Elle suit une voiture de la police municipale qui, selon elle, multiplie les coups de frein. Au feu rouge, les policiers se mettent à sa hauteur et lui demandent de s'arrêter et de leur présenter ses papiers. Selon les policiers, Chantal ne respecte pas les distances de sécurité et doit être verbalisée.

Menottée et frappée dans le dos ?

Forte de l'épisode du contrôle d'identité, Chantal se rend au siège de la police municipale à la mairie d'Angoulême. Elle y retrouve les deux policiers. Elle a été opérée récemment d'une greffe du maxillaire supérieur et postillonne beaucoup. Les policiers l'accusent de leur avoir craché au visage. Chantal affirme avait été menottée, et frappée du poing à hauteur des lombaires. Un certificat médical confirme de multiples ecchymoses. De leur côté, les policiers municipaux avancent que Chantal s'est emportée en faisant un esclandre à la mairie, devant des témoins. Deux enquêtes sont donc ouvertes suite à ces incidents.

