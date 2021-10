La police municipale de Béziers étend son périmètre d'intervention

Après Cers en 2018 et plus récemment Corneilhan, les policiers municipaux de Béziers pourront désormais intervenir, en cas de besoin, à Boujan-sur-Libron. Cette rumeur circulait déjà depuis plusieurs semaines dans l'agglomération. Gérard Abella, le maire de Boujan, n'a jamais caché son intérêt de rejoindre le dispositif afin de profiter des moyens municipaux Biterrois 24h/24 et 7j/7.

La police municipale de Béziers, c'est 110 policiers municipaux, une brigade cynophile

Ce projet est sur le point d'être finalisé. Ce dossier est à l'ordre du jour du prochain Conseil municipal de Béziers ce lundi à 18h au palais des congrès. La convention a déjà été adoptée en septembre dernier par les élus de Boujan-sur-Libron.

Cette commune de 3.400 habitants possède sa propre police municipale. Mais les quatre agents qui ne sont pas armés, n'interviennent qu'en journée et pas le week-end. Grâce à ce rapprochement, les Boujanais pourront en dehors des heures de fermeture du service, faire appel de jour comme de nuit à la police municipale de Béziers en appelant ce numéro vert : 0800 61 49 61.

Le centre opérationnel de surveillance de Béziers pourra par ailleurs prendre la main sur les caméras de vidéo-protection de Boujan en cas d'urgence et suivre par exemple à distance un cambrioleur et engager par la même occasion des moyens adaptés.

Troisième commune à signer une convention

Boujan-sur-Libron est donc la troisième commune à signer une convention avec la ville de Béziers. D'autres mairies dans l'agglomération pourraient suivre le même exemple. La loi de sécurité globale le permet depuis cette année. Cette mesure est vouée à être expérimentée pendant une durée de cinq ans.

Jusqu'au début de l'été le champs d’intervention d'une police municipale était limitée à 80.000 habitants. Avec Cers, le seuil avait été atteint pour la PM de Béziers. Aujourd'hui, la loi de sécurité globale n'impose plus aucun plafond, ni de distance.

Le "renforcement" des polices municipales "ne se fait pas à la place de l'État", assure le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais répond à "une volonté exprimée par les maires de France."

à lire aussi La police municipale de Corneilhan renforcée grâce à celle de Béziers