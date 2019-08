La police municipale de Bourg-lès-Valence veille aussi sur les maisons vides pendant les vacances

L'opération "tranquillité absence", ex "tranquillité vacances", séduit chaque année davantage de Bourcains. En quatre ans ce sont trois fois plus d’habitants qui signalent leur dates de congés pour bénéficier de cette surveillance de domicile par les policiers municipaux ou nationaux.

Bourg-lès-Valence, France

L'opération "tranquillité absence" est au pic de son activité en ce début du mois d'août ! Policiers et gendarmes font tous les jours une tournée des maisons et appartements dont les occupants ont signalé leur absence. Ils vérifient qu'il n'y a pas eu d'effraction et leur surveillance peut aider à dissuader les cambrioleurs.

Les policiers et gendarmes effectuent des patrouilles quotidiennes © Radio France - Nathalie Rodrigues

Un dispositif qui fonctionne toute l'année

A Bourg-lès-Valence par exemple la semaine dernière, il y avait une trentaine de résidences à vérifier. Le nombre de demande a été multiplié par trois en quatre ans (62 demandes en 2014, 179 en 2018). Ce dispositif ne fonctionne pas seulement pour les congés d’été mais bien toute l'année.