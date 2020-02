La police municipale de Tulle commence à patrouiller

Tulle, France

La police municipale de Tulle existe officiellement depuis le 1er février. Avec un budget annuel de 200 000 euros, elle compte quatre agents donc le recrutement est en cours de finalisation. Sa création avait été entérinée à la suite des incidents qui ont émaillé la fin de l'été dans le quartier du Trech avec de nombreux jeunes qui stationnaient en soirée sur la place de la cathédrale embêtant riverains et commettant diverses incivilités. Du coup sa mission est surtout d'éviter à l'avenir de tels comportements. "Elle a pour objectif de récréer un lien de proximité avec les administrés" précise Arnaud Dalesme, le chef de cette police municipale. Une convention avec la Police nationale et l'Etat régit d'ailleurs les prérogatives des uns et des autres.

Des patrouilles devant les écoles et les bars

La police municipale sera surtout une présence policière, justement celle qui a sans doute fait défaut cet été. Elle patrouillera donc régulièrement en voiture, à vélo aux beaux jours ou à pied. Son objectif est de privilégier la prévention de tous ces petits actes incivils qui alimentent un sentiment parfois certes injustifié d'insécurité. Son arme sera donc surtout le dialogue. Les patrouilles seront notamment plus fréquentes aux abords des établissements scolaires, parfois le soir autour des bars.

Pas d'armes

Ce qui n'interdira pas pour autant la force. Même si le maintien de l'ordre reste l'apanage des policiers nationaux les quatre agents de la police municipale pourront faire usage de contraintes y compris pour interpeller un individu et le conduire au commissariat. C'est pour cette raison que même s'il n'est pas question de l'équiper d'une arme à proprement parler, elle aura tout de même une canne télescopique pour se défendre, une bombe lacrymogène, et un gilet par balle et par lame.