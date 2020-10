La police nationale arrête de faux policiers à Monteux

Sept jeunes ont été interpellés ce lundi 19 octobre à Monteux. Ils étaient déguisés en policiers et portaient des armes factices pour les besoins d'un clip vidéo. La police est intervenue après une alerte des voisins.

Les policiers de Carpentras ont interpellé ce lundi vers 15 h 45 de faux policiers à Monteux. Des jeunes armés et avec un brassard police se trouvaient dans des véhicules rue des Glaïeuls dans le quartier des Esquerts. Les voisins ont alerté les forces de l'ordre. Il s'agissait en fait d'un groupe de jeunes, originaires pour la plupart de Montpellier, qui tournait un clip vidéo pour un you tubeur avec de fausses armes et des déguisements. Seulement, ils n'avaient pas fait de déclaration.

Les sept comparses âgés de 21 à 34 ans sont venus déposer de leur plein gré au commissariat et sont ressortis libres.