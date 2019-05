La police nationale de la Vienne est désormais sur Facebook

La police de Poitiers et de Chatellerault vous invite à les suivre

Poitiers

L'idée c'est de disposer d'un moyen de communication différent avec les habitants. Plus proche et qui sera alimenté par l'état major de la direction départementale de la sécurité publique. Outre des infos officielles, des messages de prévention. Un moyen aussi pour la police de solliciter le public dans certains cas comme des appels à témoins, des recherches en cas de disparitions inquiétantes. Seront aussi exposés des photographies d'objets volés retrouvés lors d'enquête et ce pour identifier leurs propriétaires

Un outil de communication

Derrière la création de ce site, il y a aussi la volonté de montrer une autre image de la police. Il suffit de voir la photo affichée sur le site : une photo prise au parc Blossac à Poitiers ou l'on voit une quinzaine de policiers de dos sauf deux qui nous invitent à les suivre. Suivre leur quotidien, leur succès car seront relatés certaines enquêtes bouclées. La Vienne est le 21è département ou la police s'affiche sur Facebook... Une trentaine d'autres comme les deux sèvres ont choisi tweeter comme circuit de communication.